ضبط مدير الإدارة البيطرية وطبيب بالبحيرة بتهمة الرشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من مدير الإدارة البيطرية بجناكليس، وطبيب المجزر الألى بذات الإدارة التابعة لمديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة؛ لقيامهما بابتزاز صاحب شركة خاصة تعمل في مجال منتجات الألبان وطلبهما 700 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل امتناعهما عن أداء عملها والتلاعب بنتائج تحاليل عينات الدم المسحوبة بمَعرفتهما من الماشية المُرباة بمزارع الشركة على خلاف الحقيقة وبما يظهر عدم سلامتها.وتم ضبط المتهمين حال تقَاضيهما جزءًا من مبلغ الرشوة المتفق عليه، وجارى التحقيق معهما بمعرفة النيابة العامة المختصة.