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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حملات إزالة للاعتداءات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالعياط
الخميس 09/أبريل/2020 - 12:53 م
حملات إزالة
تصوير: محمد أسد
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