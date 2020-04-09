«التعليم»: 15 مايو آخر موعد لتسليم البحث لطلاب النقل والإعدادية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في رسالة موجهة لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، إن الطالب سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثي واحد فقط (متعدد التخصصات) في كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية.وأضافت: الطالب بإمكانه عمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب)، خلال الفترة من 9 إبريل حتى 15 مايو 2020.وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اليوم الخميس سيتم الاعلان عن المشروعات البحثية للسنوات من الصف الثالث الإبتدائي حتى الشهادة الإعدادية.وأضاف سيتم الاعلان عن تفاصيل منصة إدمودو للفصول الافتراضية، الاثنين ١٣ إبريل.