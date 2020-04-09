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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قرار الحكومة بمد الحظر وتعديل مواعيده يتصدر اهتمامات الصحف

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:23 ص
مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
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أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء بمد حظر تحرك المواطنين حتى 23 أبريل الجاري بنفس الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس "كورونا"، كما تناولت الصحف عددا من أخبار الشأن المحلي التي تهم المواطن المصري.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "مد حظر حركة المواطنين حتى أبريل من الثامنة مساء"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه في خطوة تخفف من أثار حظر تحرك المواطنين، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم استمرار تطبيق حظر التحرك بالإجراءات نفسها التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس "كورونا" لأسبوعين أخرين بدءا من اليوم حتى 23 أبريل الحالي لكنه سيسري من الثامنة مساء بدلا من السابعة حتى لا يحدث زحام على وسائل النقل العامة بعدما لوحظ وجود حالة من الزحام الشديد قبل بدء موعد الحظر بساعتين.. مشيرا إلى استمرار إغلاق المطاعم والمقاهي والأندية والمدارس والجامعات.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لإعلان عدد من القرارات ودور أجهزة الدولة في مواجهة الفيروس وطالب رئيس مجلس الوزراء، المصريين جميعا باستمرار تطبيق القرارات وضرورة الالتزام الشديد خلال المرحلة المقبلة لتحجيم الفيروس حتى لا تتكرر تجارب بعض الدول التي تضررت كثيرا منها أصبحت لديها إصابات بمئات الآلاف وحالات وفاة بالآلاف.. مشيرا إلى أن التزام المواطن سيجنب مصر الكثير سيناريوهات.

وأوضح مدبولي أن الرئيس السيسي وجه بتقديم منحة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة وإسهام جميع المصريين في هذه المبادرة لمساعدة الأسر التي انخفضت دخلها بسبب أزمة "كورونا" وقال انطلاقا من المشاركة في هذه المبادرة قرر مجلس الوزراء اقتطاع 20 % من راتب أعضاء الحكومة لـ3 أشهر دعما لهذه الفئات ودعما لصندوق "تحيا مصر".

من جهته، أوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه سيتم السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمور الضبط القضائي خلال ساعات حظر انتقال أو تحرك المواطنين، مضيفا أنه تقرر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.

كما أشارت "الأهرام" إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي قد ترأس أمس وللمرة الثالثة عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة أخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدي لـ كورونا المستجد بإجراءات تحويل الحالات المصابة إلى المدن الجامعية ونزل الشباب، بالاضافة إلى صرف المنحة التي أقرها رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة المتضررة وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.

من ناحية أخرى، ذكرت الصحيفة أن ومجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه أمس على عدد من القرارات التي تستهدف التيسير على المواطنين في القطاعات المختلفة حيث وافق على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر على أن يبدأ السداد من أكتوبر 2020.

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