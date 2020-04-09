محمد ثروت يتألق فى حفل «أون لاين» بليلة النصف من شعبان (فيديو)

أحيا الفنان محمد ثروت أكبر الحفلات الأون لاين "للإنشاد الديني" في بث حي لجمهوره عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعنوان "مناجاة" ليلة النصف من شعبان.وشارك "ثروت" في الحفل الشيخ إيهاب يونس والمنشد مصطفى عاطف والمنشد وائل الفشني، في مبارزة صوتية وروحانية على أنغام أشهر التواشيح والقصائد في الابتهال والمديح والدعاء.يأتي تنظيم الحفل أون لاين تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وذلك للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، ومساعدة في توفير الجو الروحي للمتابعين في أمان منازلهم، حيث بدأت في الساعة الثامنة واستمرت حتى الساعة العاشرة مساء أمس الأربعاء.وتضمن الحفل مختارات من أشهر الأعمال الروحانية مثل: "قمراً سيدنا النبي" و"يا مالك القدر" و"لاجل النبي" و"مولاي"، حيث أدى كل من الفنانين الأربعة أعمالاً منفرداً قبل أن تندمج أصواتهم في عزف مشترك على طبقات صوتية وإيقاعات متناغمة في بناء تصاعدي لحالة روحية يشعر بها كل المشاركين ويعملون كي تصل إلى وجدان الجمهور.كان الفنان محمد ثروت طلب من جمهوره، فى وقت سابق، الالتزام بالبقاء في المنازل واحترام توجيهات الدولة ووزارة الصحة بالتباعد الجسدي لكسر دورة انتشار المرض في مصر.