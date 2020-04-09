رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد ثروت يتألق فى حفل «أون لاين» بليلة النصف من شعبان (فيديو)

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:15 ص
جريدة الدستور
طباعة
أحيا الفنان محمد ثروت أكبر الحفلات الأون لاين "للإنشاد الديني" في بث حي لجمهوره عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعنوان "مناجاة" ليلة النصف من شعبان.

وشارك "ثروت" في الحفل الشيخ إيهاب يونس والمنشد مصطفى عاطف والمنشد وائل الفشني، في مبارزة صوتية وروحانية على أنغام أشهر التواشيح والقصائد في الابتهال والمديح والدعاء.

يأتي تنظيم الحفل أون لاين تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وذلك للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، ومساعدة في توفير الجو الروحي للمتابعين في أمان منازلهم، حيث بدأت في الساعة الثامنة واستمرت حتى الساعة العاشرة مساء أمس الأربعاء.

وتضمن الحفل مختارات من أشهر الأعمال الروحانية مثل: "قمراً سيدنا النبي" و"يا مالك القدر" و"لاجل النبي" و"مولاي"، حيث أدى كل من الفنانين الأربعة أعمالاً منفرداً قبل أن تندمج أصواتهم في عزف مشترك على طبقات صوتية وإيقاعات متناغمة في بناء تصاعدي لحالة روحية يشعر بها كل المشاركين ويعملون كي تصل إلى وجدان الجمهور.

كان الفنان محمد ثروت طلب من جمهوره، فى وقت سابق، الالتزام بالبقاء في المنازل واحترام توجيهات الدولة ووزارة الصحة بالتباعد الجسدي لكسر دورة انتشار المرض في مصر.

موضوعات متعلقة

رشدي أباظة يروي تفاصيل تعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرىء وأم صديقي تلتهمني»

الصحة: بدء تصنيع 200 ألف عبوة من «كلوروكوين» لعلاج مرضى كورونا

حكاية فنانة كبيرة ماتت مرتين.. «المرة الأولى استغرقت 7 ساعات فبكى عليها الجميع »

الجيش الليبي يسقط طائرتين مسيرتين تركيتين

الصور

image description

«المصريين» يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى لدعم العمالة غير المنتظمة

image description

لقطات من حياة المصريين في زمن الكورونا

image description

«المصريين»: الرئيس السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات

image description

«حماة الوطن»: الحكومة تعاملت باحترافية مع أزمة «كورونا»

image description

إقبال ضعيف على شراء فوانيس رمضان

الأكثر قراءة

بسبب كورونا.. عزل شارع بالكامل بقرية المحمودية فى الدقهلية

الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي

مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. من 8 مساءً لـ6 صباحًا

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

رشدي أباظة يروي تفاصيل تعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرىء وأم صديقي تلتهمني»

حكاية فنانة كبيرة ماتت مرتين.. «المرة الأولى استغرقت 7 ساعات فبكى عليها الجميع »

أغرب زواج فى مصر.. هذه الراقصة تزوجت بسبب اصطدام سيارتها

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

نجم الساعة

رشدي أباظة يروي تفاصيل تعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرىء وأم صديقي تلتهمني»

الصحة

خبراء يكشفون عن مدى تأثير كورونا على قلب الإنسان

صاحب براءة اختراع «إيفرمكتين»: بصدد إجراء الاختبارات على العقار

فريق طبي صيني يساعد المغرب في مكافحة كورونا

بلازما الدم.. علاج يبشر بمساعدة مرضى كورونا

منوعات

محمد صلاح ولاعبي ليفربول فى حصة يوجا أونلاين (فيديو)

تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى إلى يوليو 2022 بسبب كورونا

«الحجر بـ 15 جنيهًا».. مقاهي إمبابة ترفض الحظر وتقدم الشيشة للرواد (صور)

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا أخطر من الوباء
صفوت البياضي
مملكة السيد فيروس التاسع عشر
حسين عثمان
القطاع الخاص فى مواجهة "كورونا"
جلال حمام
حاربوا كورونا.. بالإيمان والقرآن
المزيد

الثقافة

محمود التهامى يتألق فى حفل الليلة الختامية لمولد «القناوى»

إبراهيم المصري: الشعراء شهود الصرخة الأولى

نهاية إسماعيل: الأدب سيتأثر بـ«كورونا» لأنه جزء من الحياة

فكري داود: أدوار دول العالم الثالث ستختلف بعد كورونا