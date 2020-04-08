المغازى: استقطاع 20% من راتب الوزراء خطوة جيدة

أعرب المهندس يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تقديره الشديد لقرار مجلس الوزراء باستقطاع نحو 20% من راتب رئيس الوزراء والوزراء لنحو ثلاثة أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة.وقال «المغازي»، في بيان له، إن قرار الحكومة دليل على التضامن الاجتماعي والمسئولية السياسية من جانب مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للوقوف معا خلال أزمة كورونا.وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء لنحو 3 أشهر، لمساعدة العمالة غير المنتظمة، والذين يتضررون من إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، لمواصلة الحياة الكريمة ولحين تحسن الأمور.وطالب «المغازي» رجال الأعمال ومختلف الأثرياء والقادرين بحذو نموذج الحكومة المصرية والتخفيف عن البسطاء والعمالة غير المنتظمة لتجاوز هذه الأزمة، قائلا إنها خطوة ممتازة وتدل على تضافر اجتماعي واحساس بمختلف فئات المجتمع.