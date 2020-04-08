وفيات كورونا في اليونان ترتفع لـ83 والإصابات لـ1884

أعلنت وزارة الصحة اليونانية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا.وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية- أن عدد الوفيات ارتفع بذلك إلى 83 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.كما تم تسجيل 52 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 1884 حالة إصابة، 57% منها من الرجال.وأشارت الوزارة إلى أن 84 مريضا الآن تحت أجهزة التنفس الصناعي في وحدات العناية المركزة، 77% منهم في حالة خطيرة، ويبلغ متوسط أعمارهم 67 عاما.وأجرت السلطات الصحية اليونانية 32582 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا على مستوى اليونان.