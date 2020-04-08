«رجاء ثابت».. العظة الأسبوعية للبابا تواضروس

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، العظة الأسبوعية له للأسبوع الرابع دون حضور من الشعب القبطي، للحد من التجمعات.وحملت عظة البابا عنوان «رجاء ثابت» مشيرًا إلى ضرورة التمسك بالرجاء في الله بكل حين.وتابع: «كنيستنا الحبيبة تعلمنا من خلال قسمة الصوم التي تقال في القداس في الصوم الكبير ونكرر فيها عبارة الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين».