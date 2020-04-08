مواعيد المترو الجديدة بعد تعديل توقيت الحظر

مواعيد المترو الجديدة بعد تعديل موعد بدء الحظر





قرارات مجلس الوزراء حول توقيت الحظر

جاءت تلك القرارت بعد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا بمقر رئاسة مجلس الوزراء، أكد خلاله أن اجتماع مجلس الوزراء، شهد مناقشة واستعراض الوضع الراهن لمتابعة الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

كما شهد الأمس انعقاد اللجنة العليا لإدارة أزمة هذا الفيروس، مشيرًا إلى أن جميع هذه الاجتماعات على مدار الساعة لمناقشة ومتابعة حجم الانتشار على أرض مصر، والجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية للتعامل معه، وكذا التصورات المستقبلية لهذا الفيروس خلال المرحلة المقبلة. جاءت تلك القرارت بعد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا بمقر رئاسة مجلس الوزراء، أكد خلاله أن اجتماع مجلس الوزراء، شهد مناقشة واستعراض الوضع الراهن لمتابعة الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

قررت وزارة النقل، تعديل مواعيد قطارات المترو بالخطوط الثلاثة بدءًا من غدِ الخميس الموافق 9 أبريل لتتناسب مع قرار تعديل توقيت الحظر والصادر من مجلس الوزراء اليوم.يأتي ذلك بسبب الظروف التي تمر بيها البلاد تحت تهديد حياة المصرين بعدم التزامهم بمنازلهم للوقاية من تفشي وباء فيرس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يأتي قرار رئيس الوزراء في تمديد حظر التجوال وتغير المواعيد لصالح المواطن المصري في المقام الأول.وبعد الإعلان عن مواعيد المترو الجديدة بعد تعديل موعد بدء الحظر، يبحث الكثير الآن عن مواعيد المترو الجديدة بعد تعديل موعد بدء الحظر الذي أعلنت عنها منذ ساعات قليلة رئاسة الوزراء، ثم جاءت بعدها وزارة النقل والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بتعديل مواعيد قيام آخر القطارات بدءًا من غدٍ الخميس، لتتماشى مع تعديل مواعيد حظر حركة المواطنين الصادر عن مجلس الوزراء.وقالت وزارة النقل إن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عدلت مواعيد المترو الجديدة بعد تعديل موعد بدء الحظر ليكون موعد قيام آخر قطارات وفيما يلي المواعيد الجديدة:* المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة ٧:١٥ مساءً، ومن محطة المرج الجديدة في الساعة ٧:٣٠ مساءً.* موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة ٧:٣٠ مساءً.* مواعيد آخر قطار من محطة نادي الشمس بالخط الثالث الساعة ٧:١٥ مساءً ومن العتبة الساعة ٧:٤٥ مساءً، هذا وستستمر بداية تشغيل الخطوط الثلاثة بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.وأفاد البيان بأن وزير النقل وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو باستمرار الدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب، مع استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية في حال وصول آخر القطارات على الخطوط الثلاثة بعد بدء توقيت حظر التجول.