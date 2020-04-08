جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تضبط 9 محاولات تهريب لمواد مخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة، برئاسة شريف حبيب، بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات من ضبط 9 محاولات تهريب لمواد مخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها، طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وبالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصرى، برئاسة وفاء على مدير جمرك الجمرك تم الاشتباه فى مشمول 9 طرود بريدية قادمة من الخارج.وبتفتيش الطرد الأول تبين وجود 2 زجاجة بها زيت الحشيش المخدر مخفاة داخل توكة شعر حريمى بطريقة يصعب اكتشافها، وبتفتيش الطرد الثانى تبين وجود 10 بذور لمخدر الماريجوانا مخبأة داخل محفظة جلد، كما تبين وجود 7 بذور آخرى لمخدر الماريحوانا داخل الطرد الثالث.وبتفتيش الطرد الرابع والخامس تبين وجود 250 قرصا و30 لمخدر الاكستازى بداخلها.كما تم ضبط 25 جرام بذور مخدرة من الأنواع الجديدة على شكل فطر مخدر بالطرد السادس و10 جرامات من مخدر الحشيش داخل الطرد السابع.وفى الطرد الثامن تبين وجود لفة بها 9 كيلو و680 جراما من نبات القات المخدر، ووجود 9 كيلو و680 جراما من نبات القات المخدر فى الطرد التاسع.وتم ذلك بمعرفة محمد صلاح وعمرو السيد ووليد درويش وعبير حسين ومحمد عبد المعطى.وقرر طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 9 محاضر ضبط وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.