إحالة المتهمين بتصنيع الأسلحة بالسلام للمحاكمة

أمرت نيابة السلام، بإحالة ٣ متهمين للمحاكمة بتهمة تصنيع الأسلحة البيضاء والخرطوش بمنطقة النهضة.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هما ت.م، ك.ع، ر.خ عاطلين وأقروا بتصنيعهم الأسلحة البيضاء والخرطوش بغرض بيعها فى الأفراح الشعبية والكسب الغير مشروع منها، وعثر بحوزتهم على ٨ أسلحة بيضاء، ٣ سلاح خرطوش، أدوات التصنيع.كانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام عاطلين بتصنيع الأسلحة البيضاء والخرطوش بدائرة القسم، وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع تصنيع الأسلحة البيضاء والخرطوش بغرض بيعها والكسب الغير مشروع منها، وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.