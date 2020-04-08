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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موعد مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 17 بالتفصيل.. أحداث آخر حلقة مُذاعة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:01 م
حكايات بنات
حكايات بنات
حسن أمين
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ننشر موعد مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 17 بالتفاصيل؛ حيث أثارت أحداث الحلقة السادسة عشر من المسلسل الدرامي حكايات بنات 4 الجزء الرابع الجدل والتي عرضت مساء أمس الثلاثاء، حيث تصاعدت الأحداث بين الأربع فتيات.

وحقق المسلسل الجزء الرابع نجاحا جماهيريا كبيرا بالرغم من تغيير جميع أبطاله في الجزء الجديد وذلك من انطلاقه في يوم 21 مارس الماضي وعرض أولى حلقاته للجمهور.

موعد مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 17

وتعرض قناة "ONE" الفضائية المسلسل الجزء الرابع الحلقة السابعة عشر 17 مساء اليوم الأربعاء يوميا من السبت حتى الخميس من كل أسبوع على قناتي "ON E" و"ON E دراما" الفضائية في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة "ON E".

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وتعرض حلقات المسلسل من يوم السبت إلى يوم الأربعاء من كل أسبوع، كما يعرض المسلسل في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة "ON E دراما" ويتم إعادة كل حلقة الساعة الساعة الخامسة مساء.

* تردد قنوات "ON E":
القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 10853
الإستقطاب: أفقي H
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 56

القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 12053
الإستقطاب: رأسي V
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ 56

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات 4 " يعتبر إحدى أعمال ورشة كتابة شركة "كلوك وورك تيمبتيشن" للمؤلف محمد أمين راضي، ويتولى كتابة العمل كل من نهال سماحة وماريان هاني ومحمد عبد العزيز، وذلك تحت إشراف الكاتب أحمد شوقي.

والمسلسل إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون المشترك مع شركة "تي فيجن" للمنتج طارق الجنايني حيث تم التعاقد على تقديم جزءين جديدين من العمل بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحا جيدا مع الجمهور.

وحقق الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات 4" نجاحا كبيرا منذ عرضه للجمهور حيث تصدر خلال الأيام الماضية محركات البحث على موقع البحث العالمي "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي حيث نتابع معكم موعد مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 17 .

يذكر أن مسلسل "حكايات بنات 4" الجزء الرابع يشارك في بطولته كل من الفنانة هاجر أحمد وميرنا نورالدين وأسماء جلال وهند عبدالحليم وليلى حسين ورمزي لينر ومي حسين وحازم إيهاب وأحمد كرارة وآخرين، وهو من إخراج مصطفى أبوسيف.

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