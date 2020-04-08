نزع حجابها.. فصل موظف تحرّش بزميلته في المنوفية

قضت المحكمة التأديبية الأربعاء، إحالة موظف للمعاش والفصل من الخدمة؛ لتحرّشه بزميلته بالمنوفية.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد السلام، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار محمد شعبان عبد ربه والمستشار أحمد عبد الرازق عبد اللاه.اعتادت المحكمة التأديبية العليا، على وضع مبادئ جديدة في العمل لردع المخالفات الجسيمة التي تحدث، سواء كانت المخالفات في العمل، أو في الحياة العامة للموظف العامل في المؤسسات الحكومية المختلفة.وأقامت النيابة الإدارية هذه الدعوى ضد "م.ر"، موظف احتضن "أ.ي" موظفة، من الخلف عند البوابة الخارجية للإدارة محل عملها، وهو ما يُشكل هتكًا لعرضها متعديًا عليها بالألفاظ الخارجة، ونزع حجابها ما أدى لكشف شعرها.وقالت المحكمة إنه تم وضع مبادئ جديدة في العمل لردع المخالفات الجسيمة التي تحدث، سواء كانت المخالفات في العمل، أو في الحياة العامة للموظف العامل في المؤسسات الحكومية المختلفة.قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن أول واجبات الموظف أن يؤدي مهام وظيفته بدقة وأمانة، وأن الدقة والأمانة المتطلّبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أنه يكون أداؤه للعمل صادرا عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كإجراء يقوم باتّخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز.فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة، كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة، ولو كان الموظف حسن النية سليم.وقالت المحكمة إنه لما كان الحفاظ على النظام العام والآداب العامة وعدم المساس بسمعة المواطنين أو خرق خصوصياتهم بما يُسيء إليهم من ارتكاب أفعال السب والقذف والتشهير والابتزاز إلتزامًا أخلاقيًا وقانونيًا واجبًا على المواطنين كافة فإنه أوجب على الموظف العام، خاصة فيما يتعلق بأعمال وظيفته.