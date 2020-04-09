تعرف على الجدول الزمنى لطلاب المدن الجامعية للحصول على متعلقاتهم بجامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت وضع جدول زمنى لطلاب المدن الجامعية للحصول على متعلقاتهم بغرف المدينة، وتضمن الجدول توزيع الطلاب على المبانى المختلفة وفقا لأيام محددة لتجنب الزحام ومنع انتقال العدوى.وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن المدن الجامعية التي سيجرى استخدامها كمستشفيات عزل لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد طلب وزارة الصحة بتجهيز المدن في حالة الطوارئ، وهي مدن جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس، والإسكندرية والمنصورة وأسيوط والمنيا، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.كما أنه جارى إعداد المباني والتأكد من كفاءتها في حالة الاستعانة بها لاستقبال مصابي فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة المسئول عنها بشكل كامل.