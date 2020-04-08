حقيقة تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير المياه شهرين

وقال المركز في بيانه، إنه تواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقسيط أو تأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب من المواطنين لمدة شهرين.





وأشارت الشركة إلى إتاحة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني لفواتير المياه من خلال منافذ التحصيل لشركتي "فوري" و"إى فاينانس" ببعض شركات المياه تسهيلًا على المواطنين في إطار خطة الدولة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، أو من خلال السداد بمراكز خدمة العملاء أو لمحصلي الشركة.

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صباح الأربعاء، صحة ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب من المواطنين لمدة شهرين.وناشد المركز المواطنين بعدم تأجيل سداد الفواتير لتوفير مستلزمات التشغيل والصيانة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.