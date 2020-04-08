تجديد حبس المتهم ببيع كحول على «فيسبوك» بالقطامية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حبس متهم، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه ببيع مطهرات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقال المتهم خلال التحقيقات: «إنه مع بدء الأزمة الراهنة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد داخل مصر، لاحظ إقبال المواطنين على شراء المطهرات والكحول بأي ثمن، ومن هنا اختمرت في ذهنه فكرة بيع المطهرات المغشوشة طمعا في حصد الأموال التي سوف يحصل عليها جراء تلك الأزمة، وفي سبيل ذلك قام بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وظل يروج عليها المنتج حتى تم ضبطه من قبل رجال الأمن».كانت ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على أحد الأشخاص من معلني بيع الكحول مجهول المصدر، عبر "فيسبوك"، وجاء ذلك بعدما رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشر أحد الأشخاص، إعلان عن بيع مستلزمات طبية -كحول- مجهولة المصدر، في منطقة القطامية.