حريق في مخزن بالأزبكية

تمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب في مخزن أدوات منزلية فى منطقة الأزبكية دون إصابات.كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل مخزن فى منطقة الأزبكية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.