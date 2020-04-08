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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كبير الأطباء الشرعيين يكشف طريقة دفن جثث مصابى كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:28 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين إن، هناك قانون ينظم عمليات الدفن وينص على أن تبعد المقابر عن المنازل بمسافة تبلغ 1000 متر، لأنه من المفترض ألا تكون المقابر داخل القرى والمدن مراعاة للقواعد الصحية".

وأضاف فودة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه مع الزيادة السكانية أصبحت المقابر وسط المنازل حتى فى المدن الجديدة مثل مدينة 6 أكتوبر يوجد مقابر قرب المنازل.

وأشار إلى أن، وزارة الصحة تراعى قواعد صارامة في تغسيل وتكفين موتى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث يغسل الميت بمحلول الفورمالين 10% ويوضع بعض الفحم النباتى داخل كيس محكم، ومن ثم يتم تطهير المقبرة ودفن المتوفى وتظل المقبرة مغلقة لمدة 60 يومًا.

وأشار فودة إلى أن، هذه الإجراءات موجودة فى قانون الجبانات، وكان يتبع في الموتى من الأمراض الوبائية مثل الإيدز، متابعًا:" أن هناك طريقة أخرى لكنها مكلفة وهى أن يوضع الميت فى صندوق من الزنك بعدما يتم تغسيله بمحلول الفورمالين وباقى التعليمات الأخرى".

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