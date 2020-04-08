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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إجراءات مشددة بعد اكتشاف حالة كورونا فى مستشفى الخانكة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:27 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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كشفت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عن الإجراءات الاحترازية بمستشفى الخانكة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بعد ظهور أعراض إصابة عدوي بفيروس كورونا المستجد (covid-19) لممرض يعمل بالمستشفى وقد أصيب بالعدوى أثناء عمله الخاص بإحدى المستشفيات وفي غير أوقات العمل الرسمية وتم ابلاغ مستشفى الخانكة.

وأوضحت أنه، علي الفور قامت إدارة مستشفى الخانكة بإبلاغ الأمانة العامة للصحة النفسية وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية حرصًا علي سلامة المرضي والعاملين بمستشفي الخانكة ومنها.

وأشارت إلى أن، الإجراءات التى تم اتخاذها تتمثل فى؛ عزل المرضى النفسيين بالقسم الذي كان يعمل به الممرض المصاب ومتابعة العلامات الحيوية وخاصة درجة الحرارة لكل المرضى وملاحظة ظهور أي أعراض للفيروس ( كحة - عطس - رشح ) علي أي منهم، بالإضافة لعزل أعضاء هيئة التمريض بالقسم الذي كان يعمل به الممرض وملاحظة وجود أي أعراض اشتباه للإصابة بالفيروس٠

وشددت علي ضرورة الالتزام بتوصيات إدارة الشئون العلاجية -إدارة التمريض- إدارة مكافحة العدوي التي تم تعميمها على مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان للتعامل مع الحالات المشتبه في تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تطهير كل الأقسام والعيادات الخارجية بمستشفى الخانكة٠

وأوضحت أنه، تم اعداد إحصائية بأعداد وأسماء أعضاء هيئة التمريض بمستشفى الخانكة الذين يعملون عمل إضافي خاص باحدى المستشفيات العامة بالتنسيق مع رؤساء التمريض بالمستشفيات.

وأشارت إلى أنه، تم تطبيق العزل الذاتي لكل أفراد هيئة التمريض بمستشفى الخانكة الذين يعملون باحدي المستشفيات التي يعمل بها الممرض لمدة ١٤ يوم وبقاؤهم بمنازلهم والتنبيه عليهم بمتابعة ظهور أي ارتفاع في درجات الحرارة أو أعراض أخرى إيجابية٠

وأهابت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بكل أعضاء الفرق العلاجية والعاملين بالمستشفيات ومراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان، علي كل من يخالط حالات ثبتت إيجابيتها أو يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد أن يقوم بالإبلاغ الفوري لإدارة المستشفى ويعزل نفسه بعيدًا عن المنشأة حرصًا على سلامة المرضى والعاملين.

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