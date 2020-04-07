جمال العدل يكشف سر الصورة الذهنية السيئة عن منتجي السينما

قال المنتج السينمائي الكبير جمال العدل، إن هناك صورة ذهنية منتشرة عن المنتج السينمائي، أنه شخص يدخل مجال الفن للتعرف على النساء، أو كسب مزيد من الأموال.وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن عالم الفن والسينما كان ولا يزال، وسيظل يدخله أشخاص ومنتجين جدد، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص يدخلون لأنهم سمعوا أن المكسب يكون بالملايين، والبعض الآخر يكون لديه رغبة في التعرف على النساء، ولكن هؤلاء يخرجون سريعا من المجال، لأنهم لا يجدون ما يريدونه.وأشار العدل إلى أن طبيعة المتلقي حاليا تختلف كثيرا عن طبيعة المشاهد قديما، فإذا لم يقدم المنتج عملا قيما للمشاهد يحترمه، فسينصرف عنه، فلا وجود لهؤلاء الآن في مجال الفن.