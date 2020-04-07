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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجيزة تفرض حجرًا صحيًا على قرية المعتمدية بكرداسة 14 يومًا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:50 م
الحجر الصحي
الحجر الصحي
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أعلنت محافظة الجيزة، فرض حجر صحي على قرية المعتمدية، التابعة لمركز كرداسة، اعتبارا من اليوم 7 4 2020، بناءً على التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة أربعة عشر يوما حفاظا عليهم وذويهم.

وأشارت المحافظة فى بيان لها اليوم، إلى أن ذلك يأتى فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة المواطنين.

وتؤكد محافظة الجيزة اتخاذ عددًا من الإجراءات، لتسهيل سبل المعيشة لأهالى القرية، وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضا ألبان أطفال للمنازل، وتوفير سيارات إسعاف لنقل أى حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات، فضلا عن توفير متطوعين من داخل القرية، لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكلف محافظ الجيزة أحمد راشد، مديريات "التموين – التضامن – الجمعيات الأهلية"، لتوفير كافة السلع التمونية والخبز والخضروات والفاكهة، وكذا توفير منافذ من سيارات شباب الخريجين، واليوم الواحد بها كافة متطلباتهم.

وأشار البيان إلى أن المحافظة وكافة أجهزتها ستعمل على توفير أى متطلبات أخرى للقرية، وبما يلبى أى احتياجات للمواطنين فورا.

كما كلف المحافظ مديرية الصحة ورئيس مدينة كرداسة، بنشر سيارات لتعقيم وتطهير شوارع ومنازل القرية.

وبدأت المحافظة فى نشر سيارات تحمل مكبرات الصوت، تجوب شوارع القرية لنشر التوعية الصحية اللازمة والتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، حتى الانتهاء من تلك المرحلة الاستثنائية.

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