وزير الإعلام: مصر نجحت في إطالة أمد البقاء بالمرحلة الثانية لكورونا

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن مصر نجحت في إطالة أمد البقاء في المرحلة الثانية لفيروس كورونا.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه سيتم تجهيز المدن الجامعية في 7 جامعات لاستقبال الحالات المصابة بكورونا والتي لا تحتاج عناية مركزة، حتى تتفرغ المستشفيات للحالات المرضية الأخرى.وأكد هيكل أن نسب الإصابة بالانفلونزا الموسمية لم تعد بنفس النسب المعتادة في مثل هذه الفترة من كل عام بسبب الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة كورونا، لافتا إلى أن الدولة أعدت منظومة متكاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.وأشار إلى أن الإعلام جزء من إدارة الأزمة الحالية لأنه يتيح المعلومات للجمهور ويقطع الطريق أمام المتربصين الذين يحاولون إثارة الفتنة.واستكمل: «الإعلام جزء من الأمن القومي للدولة ولذلك لا بد من توفير المعلومات له كما أن الحكومة تبادر بتوفير المعلومات منعا لبث الشائعات، وكل من يسمع حديث الإخوان عن كورونا وتشكيكهم في الإجراءات التي تتخذها مصر «يستحقرهم» والإعلام يفضح أكاذيبهم ضد الوطن».وأشار إلى أن اختيار الرئيس السيسي لكلماته ومكان ذكرها كان قويا في حديثه عن الأزمة الحالية.