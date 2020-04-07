لماذا لم يشترك الجيش في تطبيق حظر التجوال؟.. الباز يجيب

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصر على أن تتولى وزارة الداخلية تطبيق حظر التجوال على مستوى الجمهورية دون تدخل الجيش.وأشار الباز، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن أحد المسئولين السياسيين الكبار أكد اليوم على هامش تفقد الرئيس استعدادات القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا، أن الدولة تعلم أن هناك اتجاها من أعداء مصر لإرهاق جيش مصر واستنزاف قواه، لذلك لم يخرج من الجيش سوى سلاح واحد فقط المسئول عن التعقيم والتطهير للأماكن العامة في مصر.وتابع الباز، انه وفقا لحديث المسئول السياسي فإن القوات المسلحة قامت بتعقيم وتطهير الأماكن الشعبية كالموسكي ورمسيس، وليست التجمعات الكبيرة فقط.