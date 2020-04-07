خبير أمنى: «الداخلية» أمينة على السجناء وتواجه «كورونا» بالتطهير

قال اللواء إيهاب يوسف، الخبير الأمني، إن وزارة الداخلية تواصل تطهير وتعقيم الأقسام والمراكز الشرطية على مستوى الجمهورية، للحفاظ على الضباط وأفراد الشرطة، وأيضًا المواطنين المترددين على الأقسام والمراكز.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن وزارة الداخلية تقوم بواجبها في مكافحة الجريمة والإرهاب، وتقوم بدور اجتماعي أيضًا في مواجهة كورونا.وأكد "يوسف"، أن وزارة الداخلية أمينة على السجناء، وتعمل على مواجهة كورونا بالتطهير، حتى المجرم تتم رعايته لأنه مواطن مصري له الحق في الحفاظ على حياته.