أمر ملكي سعودي بالإفراج عن المحبوسين بقضايا الحق الخاص

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت، بشكل فوري، عمن حُبس تنفيذًا لتلك الأحكام والأوامر.كما شمل الأمر الملكي تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين، وذلك حتى تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا وزوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفيروس.من جانبه، أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني أن أوامر الحبس جرى رفعها إلكترونيًا بشكل فوري وإشعار الجهة المعنية بإنفاذ ذلك، أما أحكام الرؤية والزيارة للأطفال فتم تعليقها إلكترونيًا وإشعار الأطراف برسالة نصية بذلك، مؤكدا أن القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.يذكر أن المملكة سجلت أكثر من ألفي إصابة بفيروس كورونا المستجد بخلاف عشرات الوفيات.