«الإحصاء» يصدر تقريرًا عن براءات الاختراع لآخر 10 سنوات

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تقريرا حول براءات الاختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى والأهمية النسبية خلال الفترة من (٢٠٠٧-٢٠١٧).وأوضح التقرير أن براءات الاختراع عام ٢٠٠٧ كانت للمصريين بواقع ٨١ براءة اختراع، وللأجانب بواقع ٢١٨ براءة اختراع، أما فى عام ٢٠١٧ كانت ٩٦ براءة اختراع للمصريين، و٤٨٥ براءة اختراع للأجانب.وفيما يتعلق بالمجالات والتخصصات تصدر تخصص الاحتياجات الإنسانية الأكثر حصولا على براءات الاختراعات تمثلت فى ٢٠ براءة اختراع عام ٢٠١٤، و٢٣ براءة عام ٢٠١٥، و٢٢ براءة عام ٢٠١٦، و٤١ براءة عام ٢٠١٧.فى الوقت نفسه، تراجعت براءات الاختراعات فى مجالات النسيج والورق لتشهد أقل معدلاتها عامى ٢٠١٤ و٢٠١٥، بينما ارتفعت نسب براءات الاختراع فى تخصص النسيج والورق عام ٢٠١٦ بواقع ٤ براءات اختراع، كما حصل الأجانب خلال الفترة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٧ فى تخصص النسيج والورق على ٩٨ براءة اختراع، بينما حصل المصريين على ٤١ براءة اختراع فقط فى هذا التخصص.