إحالة 3 متهمين يتاجرون في «الفودو» بالزاوية الحمراء للمحاكمة

أمرت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإحالة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالاتجار في مخدر الفودو.كان قسم شرطة الزاوية الحمراء، ألقى القبض على ٣ أشخاص لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهم ٣ كيلو جرام من مخدر الفودو.والمتهمين هم "ياسر. م"، عاطل، "علي. ا"، عاطل، "عمر. ط"، مسجل خطر، واعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهمم.وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.