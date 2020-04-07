كورونا يطيح باقتصاد الدوحة.. تأجيل مشروعات بـ 8 مليار دولار

طلب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني من الحكومة القطرية، إرجاء عقود غير ممنوحة لمشاريع إنفاق رأسمالي قيمتها تصل الى 8.2 مليار دولار وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد صدور نشرة سندات حديثة كشفت عن أن فيروس كورونا سوف يؤثر سلبا على الاقتصاد القطري وقد يدفعه للركود.فيما اكدت الوثيقة التي صدرت اليوم الثلاثاء، أن انخفاض أسعار النفط سيكون له أثر اقتصادي كبير على إيرادات الدولة وأوضاعها المالية، لاسيما وقد ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 83.3% من إجمالي إيرادات 2018.وفي سعيها لجمع سيولة وسط الحالة الاقتصادية الحالية بدأت قطر اليوم تسويق سندات مقومة بالدولار، تصدر على 3 شرائح، لأجل 5 سنوات و10 و30 عاما.وحول شركة قطر للبترول، قال سعد الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن "قطر للبترول" ستؤجل بدء الإنتاج من منشآتها الجديدة للغاز حتى عام 2025، بسبب التأخير في عملية تقديم العطاءات، وفقا لما نشره على حسابه الخاص على موقع تويتر ونقلته عنه وكالة الأنباء القطرية.