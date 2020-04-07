تأجيل محاكمة 3 متهمين بحيازة مواد مفرقعة لـ3 مايو

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجى، تأجيل محاكمة 3 متهمين؛ في اتهامهم بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية، إلى جلسة 3 مايو المقبل إداريًا.عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.ووجهت النيابة العامة للمتهمين بشر داود جمال مجاهد، عبد الحميد صابر عبد الحميد، عماد عمر محمود عمر، فى القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمون وحازوا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق.