تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بشمال سيناء

استعرض الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، خلال اجتماعه مع الأجهزة التنفيذية الثلاثاء، عددًا من المشروعات الخدمية بنطاق المحافظة، التي كان من مقررًا افتتاحها خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي أبريل الجاري.وقال المحافظ، خلال الاجتماع، إنه تم رفع كفاءة وتطوير خمسة ميادين رئيسية في مدينة العريش وهي: الساعة والقاهرة والسادات والنصر والميناء، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من رصف الطرق المؤدية إليها، حيث كان مقررًا افتتاحها خلال العيد القومي للمحافظة.وأضاف أنه نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، سيتم تأجيل الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة إلى موعد لاحق، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاع المياه والإسكان، وأنه مخطط افتتاح 4 محطات لتحلية مياه البحر بالعريش، تضخ 25 ألف متر مكعب في اليوم بشبكة المياه بالعريش.وشدد محافظ شمال سيناء على أنه جاري تطوير 3 مستشفيات: العريش وبئر العبد ونخل، حيث سيتم تحويلها من "قروي" إلى مركزي، إلى جانب تطوير مستشفى العريش العام، لافتًا إلى انتهاء المرحلة الأولى، وأنه سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية.