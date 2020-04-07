أول تعليق لـ ليلى علوى على وفاة طليقها بـ«كورونا»

حرصت الفنانة ليلى علوي، على نعي طليقها رجل الأعمال منصور الجمال، والذي رحل عن عالمنا مساء أمس الإثنين، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها لأحد مستشفيات العزل للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.وقالت «ليلى»، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أدعو بالرحمة والمغفرة لرجل الأعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية، ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته.. ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان».وكان رجل الأعمال قد تزوج من الفنانة ليلى علوي في عام 2007 وانفصلا بهدوء عام 2015.تخرج رجل الأعمال منصور الجمال في كلية الحقوق، وعمل في بداية حياته كدبلوماسي في جامعة الدول العربية، إلى أن وصل إلى منصب رئيس بعثة، وتحول إلى عالم البيزنس، حيث يمتلك العديد من المشروعات في مصر والعديد من دول العالم.