طبيبة بمستشفى إسنا: نظمنا احتفالات لدعم المرضى نفسيًا

قالت الدكتورة فاطمة كرم، طبيبة بمستشفى إسنا، إن كافة العاملين فى المنظومة الطبية عرضوا حياتهم للخطر من أجل علاج المصابين، وعلى المصريين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والمكوث فى المنازل حتى تمر الأزمة على خير.وأضافت الدكتورة فاطمة كرم، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة «الأولى» المصرية، أن احتفال زملائها بعيد ميلادها داخل المستشفى ينم عن حبهم الشديد لها، ومن قبيل تخفيف العبء والضغط النفسى الذى يقع على عاتق العاملين بالمنظومة الصحية فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.وتابعت: «زملائى عبروا عن حبهم الشديد لى فقاموا بتنظيم حفل عيد ميلاد لى، اتخذ خلاله كافة الضمانات اللازمة والإجراءات الوقائية، كان عيد ميلاد مختلف».ولفتت إلى أن المستشفى نظم بعض الاحتفالات خلال الأيام الماضية من قبيل الدعم النفسى للعاملين فى المنظومة الطبية والمرضى معًا.ونصحت الدكتورة فاطمة كرم، جميع المصريين الالتزام بالمنازل خلال الفترة التى تمر بها مصر الآن، حرصًا على حياتهم وحياة المجتمع.وتابعت: «لما المسئول يقول الزموا البيوت مش بيعمل ضغط عليكم ولكن هو شايف إدارة أزمة نحن كشعب مش شايفنها.. لابد أن نتعاون جميعًا».