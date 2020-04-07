تعقيم المكاتب والصالات بمطار الأقصر وقرية البضائع

أعلن زكريا عطاى، رئيس اللجنة النقابية لجمارك الأقصر، رش وتعقيم المكاتب والصالات بمطار الأقصر وقرية البضائع، وتوزيع الكمامات والقفازات وتوفير مستلزمات التطهير، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهه انتشار فيروس كورونا، مع استمرار العمل على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع في ضوء قرار تخفيض عدد العاملين كإجراء إحترازي وبما لا يؤثر على استمرارية إنجاز العمل بكفاءة عالية.وأوضح رئيس اللجنة النقابية لجمارك الأقصر، أنه تم التواصل مع جميع الإدارات بجمارك الأقصر والفروع بجمرك مطار أسيوط وجمرك مطار سوهاج واللجنة الجمركية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي للتأكيد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كرونا المستجد، ونشر وتعليق البوسترات الإرشادية عن الفيروس وتوعية العاملين.