تيريزا ماي تدعم جونسون بعد تدهور حالته الصحية

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، عن خالص دعمها لبوريس جونسون نظيرها الحالي، وذلك بعد دخوله العناية المركزة إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به في وقت سابق.وعبرت ماي في تصريح لها عبر حسابها على موقع تويتر مساء الاثنين عن خالص دعواتها لبوريس جونسون ولعائلته، بينما يواصل تلقي العلاج في المستشفى.وأضافت: "هذا الفيروس المروع لا يميز. يمكن لأي شخص الإصابة به وكذلك يمكن لأي فرد نقله"، داعية الجميع إلى البقاء في المنزل من أجل إنقاذ الأرواح".وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية في وقت سابق اليوم عن نقل بوريس جونسون إلى العناية المركزة بعد معاناته من أعراض فيروس كورونا الذي أصيب به منذ أكثر من 10 أيام وكان يخضع لحجر منزلي، إلا أن حالته الصحية تدهورت ما اضطرهم إلى نقله للمستشفى.