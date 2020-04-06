وزير القوى العاملة: أعددنا جداول بأسماء مستحقي الإعانة

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن العمالة غير المنظمة تحتاج بالفعل لرعاية بشكل كبير، وتوجه الرئيس السيسى لرعاية هذه الفئة من العمالة، كان خبرا سعيدا عليهم.ونفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعى على خلاف الحقيقة من أنه سيتم صرف منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، من خلال استصدار كروت ائتمانية من بعض البنوك.وأوضح أنه سيتم التواصل مع المستحقين هاتفيًا، وغدًا الثلاثاء سيتم إعلان التواريخ والمنافذ التي سيتم الصرف من خلالها، وهناك جداول معدة بالفعل لهؤلاء الذين يستحقون الإعانة.وتابع: "إحنا في مرحلة تتطلب مساعدة بعضنا البعض، والمرحلة اللى يبقى الريح فيها شديد لازم نوطى دماغنا شوية، عشان الريح دا ميجيش فى عنينا.. عشان أحافظ على المنشأة وأرجع لها بعد شهرين أو ثلاثة لازم يكون فيه بعض التنازلات، وعشان نعدى تلك الفترة، وإن شاء الله كل حاجة ترجع لوضعها الطبيعي.. ورب العمل يتحمل جزء والعمال يتحملوا جزء".