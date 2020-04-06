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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد أبو بكر ناعيًا منصور الجمال: كان معروفًا بطيبته ومحبًا للحياة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:02 م
منصور الجمال
منصور الجمال
سناء إسماعيل
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نعى الإعلامي خالد أبو بكر، رجل الأعمال منصور الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة «نيو جيزة» للتنمية العقارية، الذي توفي بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وبعد صراع مع المرض.

وقال خالد أبو بكر خلال برنامجه «كل يوم» على شاشة «ON»: «منصور الجمال واحد من الناس الطيبين الذي لم تفارقهم الابتسامة طوال عمره والجميع يعرف طيبته وخفة دمه.. كان محبًا للحياة ومن رجال الأعمال المحترمين.. وأعزى أسرته وربنا يتغمده برحمته».

رجل الأعمال منصور الجمال، تخرج في كلية الحقوق، وعمل في بداية حياته دبلوماسيًا، في جامعة الدول العربية، إلى أن وصل إلى منصب رئيس بعثة، وتحول إلى عالم البيزنس، حيث يمتلك العديد المشروعات في مصر والعديد من دول العالم.

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