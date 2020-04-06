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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

رحيل كاهن بإيبارشية بني مزار

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:02 م
القمص برسوم
القمص برسوم
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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رحل اليوم، القمص برسوم القمص منقريوس كاهن كنيسة السيدة العذراء ببني مزار، عن عمر بلغ حوالي ٧٢ سنة بعد خدمة كهنوتية تزيد عن ٤٢ سنة.

وأقيمت صلوات تجنيزه بحضور نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا، واقتصرت المشاركة في الصلوات على الآباء كهنة كنيسته وأسرته فقط تطبيقًا لقرارات المجمع المقدس الخاصة بمنع التجمعات نظرًا للظروف الراهنة.

ولد الأب المتنيح في ١٥ نوفمبر عام ١٩٤٨ وسيم كاهنًا في ٩ فبراير ١٩٧٨ ونال درجة القمصية عام ١٩٨٧. وهو والد الأب القمص منقريوس برسوم الذي يخدم معه بنفس الكنيسة.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني خالص العزاء لنيافة الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار والبهنسا ومجمع كهنة الإيبارشية، في رحيل الأب المبارك القمص برسوم القمص منقريوس، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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