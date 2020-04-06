الباز: «شغل الإثارة في أزمة كورونا سهل.. لكن مش وقته»

حذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحريرج جريدة "الدستور"، بعض وسائل الإعلام من تناول ما يحدث من شائعات وأخبار في المستشفيات عن فيروس كورونا دون الاعتماد على المصادر الرسمية.وقال الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن شغل الإثارة في أزمة كورونا وبث المعلومات المثيرة على التليفزيون والمواقع "سهل"، لكن البلد تمر بظروف صعبة وهذا ليس وقته.وتابع: "إحنا في مرحلة صعبة ولازم كلنا نبقى مع البلد، ونأخد المعلومة من المصادر الرسمية، أنت بتضر البلد والشعب وبتقول معلومة ناقصة وجزء من الصورة".