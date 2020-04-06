هيئة الكتاب: إتاحة سلسلة أدباء القرن العشرين «أون لاين»

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، إتاحة سلسلة أدباء القرن العشرين، عبر بوابة الثقافة بصيغة pdf، ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".وتعد سلسلة أدباء القرن العشرين أحد إصدارات المشروع الثقافي الضخم الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتضم التراث الأدبي والفكري لنخبة من كبار الأدباء والمفكرين خلال القرن الماضي.جدير بالذكر أن وزارة الثقافة أطلقت مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"؛ بهدف بث المواد الثقافية والفنية التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.