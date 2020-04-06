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الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا لـ5373 والإصابات 51608

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:05 م
كورونا
كورونا
محمد عمر
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ارتفعت حصلية الوفيات بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا، اليوم الاثنين، إلى 5373 حالة فيما بلغت الإصابات 51608 حالة.

وأوضحت شبكة سكاي نيوز البريطانية، أنه تم تسجيل 439 حالة وفاة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية وسط مخاوف من استمرار تفشي الفيروس بصورة كبيرة.

يذكر أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وجهت أمس خطابا نادرا إلى الشعب البريطاني هو الخامس لها منذ اعتلائها العرش وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن التاريخ سيذكر الجهود في مواجهة تحدي كورونا، مشيرة إلى أنه لا يزال أمام البريطانيين أوقاتا صعبة لكنهم سيتغلبون عليها.

وشددت إليزابيث الثانية، على أن التاريخ سيذكر الجهود في مواجهة تحدي فيروس كورونا، معربة عن أملها في أنهم سيفخرون بالسنوات المقبلة بالطريقة التي واجه بها البريطانيون هذا التحدي، في إشارة إلى وباء كورونا.

يذكر أن بريطانيا من بين المصابين بكورونا في بريطانيا ولي العهد الأمير تشارلو ورئيس الوزراء بوريس جونسون وبعض وزراء حكومته.

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