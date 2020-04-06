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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستشار الصليب الأحمر يكشف سبب قلة وفيات كورونا بألمانيا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:54 م
حسين خضر مستشار الصليب
حسين خضر مستشار الصليب الأحمر بألمانيا
أحلام عبدالرحمن
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كشف حسين خضر مستشار الصليب الأحمر بألمانيا، سبب انخفاض عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، قائلًا إن أهم نقطة وفرت لألمانيا النجاح، هو التزام المواطن الألماني بقرارات الحكومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc": "لا توجد دولة تسيطر على كورونا لوحدها، أقوى الدول تنهار فيها الأنظمة الصحية والاقتصادية".

وأردف: "كلنا نساعد الإدارة الألمانية في السيطرة على المنحنى بحيث يكون عدد الحالات الحرجة أقل من عدد الأسرة المتوفرة، وهناك تضامن الشعب الألماني مع الحكومة".

ولفت إلى أن الشباب الصغير غير المعرض للخطر قام بأعمال تطوعية وخدمة كبار السن لتوصيل الطلبات إليهم وتقليل تعرضهم للخطر، كما أن رجال الأعمال والشركات مثل شركة بوش الألمانية، عملوا خطوط إنتاج للمستلزمات الطبية، مؤكدا تعاون كل الأطياف والمؤسسات ورجال الأعمال.

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