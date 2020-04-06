مواعيد برنامج رامز جلال فى رمضان.. وأبرز ضحاياه

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مشكلة تواجه رامز

يعود النجم رامز جلال لبرامج المقالب لمرة أخرى، بعدما ظهر خلال السنوات الماضية في شهر رمضان، عبر برامجه التي امتازت بحالة من التشويق والإثارة.يعرض برنامج رامز جلال الجديد يوميًا في شهر رمضان، وتم تصوير أغلب الحلقات في الإمارات، وتقوم قناة "إم بي سي مصر" بعرض البرنامج بعد الانتهاء من أذان المغرب بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدة الحلقة بعد موعدها الرسمي على موقع "شاهد. نت" التابع لشبكة قنوات إم بي سي.يستضيف رامز هذا العام عددا كبيرا من الضيوف والذي تكتم كثيرًا عن الإفصاح عنهم، وسيكون أغلبهم مفاجأة، من ضمن الضيوف: أنغام، أحمد العوضي، الراقصة جوهرة، مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، محيي إسماعيل، رانيا يوسف، أشرف عبدالباقي، أحمد سعد، هنادي مهنا، سيد عبدالحفيظ، وعدد آخر من النجوم.ويظهر رامز خلال هذا العام من خلال برنامج جديد يعتمد في الأساس على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف بها، وتبدأ المذيعة أروى التي ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجية الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.وعلى نفس الجانب يواجه رامز جلال هذه الفترة أزمة كبيرة بسبب عدم تمكنه من العودة إلى مصر واحتجازه في دبي، بسبب توقف حركة الطيران حيث كان في الإمارات من أجل إنهاء تصوير البرنامج، ويسعى لإيجاد طريقة للعودة بها إلى مصر من أجل وضع اللمسات النهائية على حلقات برنامجه، خصوصًا أن هناك أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان 2020.