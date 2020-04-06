تأجيل محاكمة 12 متهمًا بـ« فض اعتصام النهضة»

قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 12 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، إلى جلسة 6 مايو.وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، فى 9 يناير 2018، بالسجن المؤبد لـ23 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ213 متهما، والبراءة لـ109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ22 متهما، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما.