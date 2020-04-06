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الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس قاتل والده بسبب خلافات أسرية فى العياط

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:31 م
حبس
حبس
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس المتهم بقتل والده بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة المجني عليه وتبين أنه عامل محارة يدعى "م. ع. ا"، يرتدي ملابسه كاملة ومسجى على ظهره ومصاب بطعنة بمنطقة الصدر.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العياط من غرفة النجدة، يؤكد وقوع جريمة قتل في قرية المساندة، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين وجود جثة مسن في العقد الخامس من العمر.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنه "ح" البالغ من العمر 16 عامًا، حيث تبين أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه وابنه، تطورت إلى مشاجرة، استل على إثرها الابن سكينًا، وسدد لأبيه طعنات أودت بحياته، وفور رؤيته الدم جلس بجوار الجثة لحين وصول الشرطة دون أي محاولة للهرب.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

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