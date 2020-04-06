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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزارة الثقافة تواصل تطوير مبادرتها الإليكترونية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:30 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
جمال عاشور
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أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، إطلاق المنصة الرقمية للورشة الدائمة لإعداد وتدريب الممثل "ابدأ حلمك اون لاين" والتي ينفذها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ممثلا في فرقة مسرح الشباب بقيادة المخرج عادل حسان، وذلك في إطار المبادرة الإليكترونية المجانية "خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك" حيث يتم يوميا بث مجموعة من المحاضرات المصورة مدتها ١٥ دقيقة تتناول ألوان فن المسرح بشكل أكاديمي على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب www.youtube.comchannelUC8McPibRT36QSjnt4eGucNw ومختلف وسائل التواصل الاجتماعى بشبكة الإنترنت.

قالت عبد الدايم إن ورشة ابدا حلمك لإعداد الممثل الشامل أحد المشروعات الطموحة التي تنفذها وزارة الثقافة لاكتشاف الواعدين والنابغين ورعايتهم، وأشارت أنه تماشيا مع الظرف الاستثنائى الذى تمر به البلاد تم اعتماد التدريب عن بعد من خلال شبكة الانترنت للمساهمة فى تحقيق طموحات الكثير من شباب الموهوبين، مؤكدة العمل على تطوير مبادرة الثقافة بين ايديك لجذب الجمهور من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

من جانبه أوضح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن النجاح الكبير الذي حققته ورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " خلال العاميين الأخيرين وتمثلت في تخريج ٣ دفعات قدمت للمشهد المسرحي عدد كبير من المواهب المتميزة في التمثيل، كان دافعا لإطلاق منصة إلكترونية للمشروع تقدم محاضرات تدريبية أون لاين عبر اليوتيوب والصفحات الرسمية للبيت الفني للمسرح ومسرح الشباب، مضيفا أنه جار العمل حاليا على وضع اللمسات النهائية لإطلاق المشروع خلال الأسبوع المقبل بعد اتمام تصوير المحاضرات بأحدث التقنيات.

وأشار المخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب أن مشروع ابدأ حلمك اون لاين جاء بعد مبادرة تقدم بها الفنان كريم عرفة للفرقة في توقيت متزامن مع إعداد مسرح الشباب للمشروع، وتم عقد عدة جلسات عمل لاعداد البرنامج التدريبي للورشة بإشراف الكاتب الدكتور علاء عبد العزيز حيث اغتمدته وزير الثقافة ووجهت بسرعة تنفيذه.

يشار إلى ان ابدأ حلمك اون لاين يعد نسخة إليكترونية من مشروع تدريب الممثل بمسرح الشباب بهدف استمراره عبر وسائط تكنولوجية حديثة ويعمل من خلال عدة مراحل تقوم علي التفاعل المباشر مع هواة التمثيل كخدمة مجانية متاحة للمهتمين عبر الإنترنت وتضم مجموعة من المحاضرات تتناول مختلف الوان الفنون المسرحية منها فن التمثيل ويقدمها الدكتور علاء قوقة، الدراما يقدمها الدكتور علاء عبد العزيز، الأداء الصوتي والغناء المسرحي يقدمها الفنان كريم عرفة، الإلقاء المسرحي يقدمها الفنان خالد عبد السلام.

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