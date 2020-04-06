وفاة شيخ الموزعين إبراهيم الراديو

الإعلان عن وفاة إبراهيم الراديو



وأعلنت الفنانة نادية مصطفى عن وفاة الراحل عبر حسابه بموقع فيس بوك وقالت:" البقاء والدوام لله، تنعى نقابة المهن الموسيقيه نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وفاة الموسيقارابراهيم الراديو للفقيد الرحمه ولأهله الصبر والسلوان".



المايسترو، هو واحد من علامات الموسيقى الهادفة، وقد لقبه الفنان الرائع حلمي بكر بأنه "شيخ الموزعين" في العصر الحديث.





المايسترو الموزع



قام بتدريس قيادة الكورال والأوركسترا، وعُين بمعهد الموسيقى العربية بوظيفة أستاذ خبير، وهو حاصل على درجة إعلامي في الإذاعة والتلفزيون المصري، ومعتمد موزع موسيقي بالإذاعة والتلفزيون المصري منذ أواخر السبعينات.







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