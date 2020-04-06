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الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

بلاغ للنائب العام ضد حمدين صباحي بعد المطالبة بالإفراج عن مساجين الإرهاب

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:05 م
حمدين صباحي
حمدين صباحي
حسام التمساح
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قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا للنائب العام ضد حمدين صباحي بعد دعوته للإفراج عن مساجين الجماعة الإرهابية بدعوى باطلة لمكافحة كورونا وذلك لخدمة أغراض الجماعة الإرهابية، وهذا ما يظهر حقيقة عداء حمدين للدولة المصرية والعمل على الترويج للدعوات ضارة بالأمن القومي المصري قاصدا خدمة دعوات الإرهابيين.

قال أيمن محفوظ المحامي خلال بلاغه "حمدين الذي دائما ما يناصر تلك الدعوات المشبوهة لجماعة الإخوان وما زال يعيث في الأرض فسادا من أجل خدمة مصالحهم ولو على جثث الآلاف من مواطني بلدنا وبتلك الدعوات يستحق حمدين العقوبة المقررة بنص المادة 86 من قانون العقوبات بعقوبة مقيدة للحرية تصل للسجن المشدد لمدة خمس سنوات لكل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحريات".

وتابع: "كما يجوز طبقا لنص المادة 88 (د) مكرر بإقامة تدابير على الجاني مثل حظر الإقامة بمكان معين إو إلزامه بالبقاء بمكان آخر أو حظر التردد على أماكن معينة لمدة محددة طبقا للقانون، ونجد أن حمدين صباحي دائما ما يهاجم مصر ومؤسساتها وينتهز كل فرصة للاعلاء مصلحته الشخصية التي تتوافق مع الدعاوى التي تطلقها الجماعات الإرهابية.

واختتم "محفوظ" بلاغه الذي حمل رقم 18765 لسنة 2020 عرائض النائب العام بالمطالبة بتطبيق مواد الاتهام سالفة الذكر ضد حمدين صباحي وإصدار قرار بضبطه وإحضاره للتحقيق معه وتقديمه لمحاكمة عاجلة.

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