إعلامية مصرية من الحجر الصحى: فيروس كورونا فضح الغرب

قالت الإعلامية فاطمة سالم، إن الوضع في أمريكا والغرب بصفة عامة كارثي وليس طبيعيًا خاصة أنهم يعلمون منذ فترة أن الفيروس انتشر ولم يتخذوا أي إجراءات وقائية للقادمين من الخارج.وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "DMC" من الحجر الصحي بمرسى علم بعد عودتها من واشنطن: "الإعلام الغربي يعرض مشاهد محبطة جدًا لجثث ضحايا كورونا الملقاة على الأرض وأنهم يضعونها في ثلاجات الطعام، بعد امتلاء ثلاجات الموتى".وتابعت: "الغرب مفضوح لأن خوفهم الأول هو من دمار الاقتصاد وعدم وضع الإنسان في اهتمامهم، على خلاف الرئيس السيسي الذي قال مش مهم الاقتصاد أنتوا أهم، الرئيس أثبت لمن كانوا يعارضونه الآن أنه هدية من ربنا".وأكدت أن، الشباب الذي كانوا يدرسون بالجامعة هناك تم طردهم بعد إغلاق الجامعات والطائرة العائدة من واشنطن 90% شباب، وعندما نزلوا بمطار مرسى علم كانوا يقولون في أمريكا ماحدش سأل علينا، ولا قاس لنا درجة الحرارة بعد الإجراءات التي تمت معنا في المطار ولذا قاموا برفع الباسبور المصري للتعبير عن فخرهم بجنسيتهم.وكشفت أنها، ستقوم بالتبرع بقيمة الفندق لصندوق تحيا مصر وهذا أقل ما تقدمه لمصر.