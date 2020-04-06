8 سلع تقود فاتورة الاستيراد للانكماش خلال 2020

- بلغت قيمة الواردات من منتجات البترول 348.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2020، مقابل 529.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 34.1%.



- كما بلغت قيمة الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب 260.8 مليون دولار يناير 2020، مقابل 366.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 28.9%.



- سجلت قيمة الواردات من ذرة تراجعًا لـ 143.3 مليون دولار يناير 2020، مقابل 158.7 مليون دولار خلال يناير 2019، بنسبة انخفاض قدرها 9.7%.



- كما تراجعت قيمة الواردات من لحوم لـ 129.9 مليون دولار خلال يناير 2020، مقابل 164.7 مليون دولار خلال يناير 2019، بنسبة انخفاض قدرها 21.1%.



- سجلت قيمة الواردات من أجزاء السيارات تراجعًا لـ 79.2 مليون دولار خلال يناير 2020، مقابل 87 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 9%.



- كما سجلت الواردات من فول صويا 74.1 مليون دولار خلال يناير 2020، مقابل 109.6 مليون دولار خلال يناير 2019، بنسبة انخفاض قدرها 32.4%.



- انخفضت قيمة الواردات من خامات الحديد لـ 59.1 مليون دولار خلال شهر يناير 2020، مقابل 110.9 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 46.7%.

واصلت واردات مصر تراجعاتها مطلع العام الحالي 2020، لتسجل 5.3 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي مقابل 6.5 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة انخفاض قدرها 18.4%، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وفيما يلى نرصد أبرز السلع التي تراجعت وارداتها خلال تلك الفترة: