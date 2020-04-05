هبة السويدي: تجهيز مستشفى بطاقة استيعابية 200 سرير

قالت الدكتورة هبة السويدى، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «أهل مصر»، إن المؤسسة قررت أن تسخر كافة جهودها لخدمة الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال «السويدي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى» المصرية مع الإعلامي وائل الإبراشي: «نتواصل مع المستشفيات والجامعات لمدهم بالأجهزة الطبية اللازمة، كما قمنا بتوريد 30 جهازًا للتنفس الصناعي للمستشفيات، بالإضافة إلى الكثير من المستلزمات الطبية».وأضافت الدكتورة هبة السويدي، أن دعم الفريق الطبي الذى يواجه فيروس كورونا أمر ضروري وحتمي، مؤكدة أن العاملين فى المنظومة الطبية هم الجيش الأبيض الذى يحمي مصر الآن، وفى حال إصابتهم لن يجد الشعب المصري من يعالجه.وكشفت هبة السويدى، عن أن المؤسسة خصصت 3 مباني تابعة لها لتحويلهم إلى مستشفيات يتم علاج مرضى فيروس كورونا بها، لافتة إلى أنه بنهاية الأسبوع الجاري سيتم افتتاح أول مبنى عقب الانتهاء من تجهزيه، وتابعت: «طاقته الاستيعابية 200 سرير».